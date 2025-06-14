Bodrum'da tatil yapan Aslışah Alkoçlar'ın beyaz stili
Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şimdilerde eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor. Aslışah Alkoçlar Demirağ, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü ismin yaz stili takipçilerinden tam not aldı.
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2021 yılında iş insanı Kaan Demirağ ile evlenen Aslışah Alkoçlar, özel hayatı ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
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Yeşilçam'ın usta oyuncularından Hülya Koçyiğit'in torunu Aslışah Alkoçlar şimdilerde eşi Kaan Demirağ ve çocukları ile birlikte Bodrum'da tatil yapıyor.
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Aslışah Alkoçlar Demirağ, sosyal medya hesabından yeni pozlarını paylaştı. Ünlü ismin yaz stili takipçilerinden tam not aldı.
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Bizde sizler için cemiyet dünyasının genç isimlerinden Aslışah Alkoçlar Demirağ'ın stilini mercek altına aldık.