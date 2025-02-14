Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi

Şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç çiftinin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı. Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi

Elele Online

Elele Online
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Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi - Resim : 1

Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi - Resim : 2

Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarak yan yana olan tüm fotoğrafları da kaldırdı. 

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Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi - Resim : 3

Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çiftten ünlü şarkıcı günler sonra ilk kez konuştu.  Bir etkinlikte görüntülenen şarkıcı Mosso, Muhabir Online muhabirlerine açıklamalarda bulundu.

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Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi - Resim : 4

Basın mensuplarının ''Eşinizi soralım. Boşanma haberleri hep çıkıyor, buna ne demek istersiniz. Neden bu haberler çıkıyor. Siz de bir ara fotoğrafları kaldırmıştınız'' sorusuna, ünlü isim ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını verdi.