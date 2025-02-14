Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi

Basın mensuplarının ''Eşinizi soralım. Boşanma haberleri hep çıkıyor, buna ne demek istersiniz. Neden bu haberler çıkıyor. Siz de bir ara fotoğrafları kaldırmıştınız'' sorusuna, ünlü isim ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını verdi.