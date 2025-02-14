Boşanacakları iddia edilmişti! Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi
Şarkıcı Melek Mosso ve eşi Serkan Sağdıç çiftinin sosyal medyada birbirini takip etmeyi bırakması ve birlikte oldukları fotoğrafları silmesi boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı. Melek Mosso o iddialara ilk kez cevap verdi
Ünlü şarkıcı Melek Mosso, klibinde oynadıktan sonra aşk yaşamaya başladığı Serkan Sağdıç ile 2023 yılında evlenmişti.
Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan ikili, geçtiğimiz günlerde birbirlerini takipten çıkarak yan yana olan tüm fotoğrafları da kaldırdı.
Boşanmaya karar verdiği iddia edilen çiftten ünlü şarkıcı günler sonra ilk kez konuştu. Bir etkinlikte görüntülenen şarkıcı Mosso, Muhabir Online muhabirlerine açıklamalarda bulundu.
Basın mensuplarının ''Eşinizi soralım. Boşanma haberleri hep çıkıyor, buna ne demek istersiniz. Neden bu haberler çıkıyor. Siz de bir ara fotoğrafları kaldırmıştınız'' sorusuna, ünlü isim ''O zaman limoniydik. Böyle bir şey yaşandı. Ama ondan sonra tabii ki bu değişti. Her karı koca gibi biz de kavga ediyoruz. Öyle bir şey yok. Boşanmıyoruz, birbirimizi çok seviyoruz. Mutluyuz'' yanıtını verdi.