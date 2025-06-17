Brad Pitt yeni filminin galasında sevgilisiyle kırmızı halıda

Brad Pitt, altı çocuğunun annesi Angelina Jolie'den 2016'da ayrılıp 2019'da resmen boşanmasının ardından kameralardan uzakta geçirdiği yılların telafisini, yeni aşkı Ines de Ramon ile yapıyor. 2022 sonlarında başladığı düşünülen bu ilişkisinde oldukça mutlu olan 61 yaşındaki Pitt, 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşıyla kameralar karşısına çıkmaktan çekinmiyor.