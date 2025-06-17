Brad Pitt yeni filminin galasında sevgilisiyle kırmızı halıda
Brad Pitt ve sevgilisi Ines de Ramon, 16 Haziran 2025 tarihinde New York City'deki Times Meydanı'nda gerçekleşen "F1 The Movie" filminin dünya prömiyerine katıldı. Çift, sokak stili görünümleriyle sıkça manşetlere çıksalar da, bu etkinlik için daha resmi bir kıyafet tercih ettiler.
Brad Pitt, altı çocuğunun annesi Angelina Jolie'den 2016'da ayrılıp 2019'da resmen boşanmasının ardından kameralardan uzakta geçirdiği yılların telafisini, yeni aşkı Ines de Ramon ile yapıyor. 2022 sonlarında başladığı düşünülen bu ilişkisinde oldukça mutlu olan 61 yaşındaki Pitt, 32 yaşındaki mücevher tasarımcısı kız arkadaşıyla kameralar karşısına çıkmaktan çekinmiyor.
Usta aktör Brad Pitt'in emekli bir Formula 1 yarışçısını canlandırdığı F1: The Movie filminin New York galası yapıldı. Galanın en çok ilgi çeken ismi ise şüphesiz başrol oyuncusu Brad Pitt oldu.
Brad Pitt, 16 Haziran’da New York City’de gerçekleşen 'F1' galasına sevgilisi Ines de Ramon ile el ele katıldı. Çift, kırmızı halıdaki şık görünümlerine bir yenisini daha ekledi.
61 yaşındaki Pitt, siyah yakalı lacivert kruvaze takım elbisesi, beyaz gömleği, saten mendili ve dikkat çekici yüzüğüyle oldukça şıktı.