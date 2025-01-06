Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı

Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçmiş travmaları nedeniyle haftada 2 kez at destekli terapi (hipoterapi) aldığını açıkladı.

Elele Online

Elele Online
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Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı - Resim : 1

Britney Spears, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, son yıllarda giderek daha popüler hale gelen at destekli terapi aldığını belirtti. 

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Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı - Resim : 2

Sosyal medya hesabından bir at görseli yayınlayan ABD'li popçu, "İnsanlar tarafından çok travmatize edildiğim için her salı ve cumartesi at terapisi yapıyorum" ifadelerini kullandı. 

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Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı - Resim : 3

At destekli terapi, bir ruh sağlığı uzmanının bir at uzmanıyla çalıştığı bir ekip çalışması olarak veriliyor. At destekli terapiye katılan danışanlar genellikle duygusal veya davranışsal sorunlar için yardım arayan kişiler oluyor.

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Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı - Resim : 4

Bu terapide, biniciliği öğrenmekten çok hayvanlara bakmayı öğrenmeye odaklanılıyor. Atlarla çalışmak, bilişsel davranışçı terapi ve deneyimsel terapi gibi yöntemlerle birlikte gerçekleşiyor.