Britney Spears at terapisi aldığını açıkladı
Britney Spears, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile geçmiş travmaları nedeniyle haftada 2 kez at destekli terapi (hipoterapi) aldığını açıkladı.
Britney Spears, Instagram paylaşımıyla adından söz ettirdi. Dünyaca ünlü şarkıcı, son yıllarda giderek daha popüler hale gelen at destekli terapi aldığını belirtti.
Sosyal medya hesabından bir at görseli yayınlayan ABD'li popçu, "İnsanlar tarafından çok travmatize edildiğim için her salı ve cumartesi at terapisi yapıyorum" ifadelerini kullandı.
At destekli terapi, bir ruh sağlığı uzmanının bir at uzmanıyla çalıştığı bir ekip çalışması olarak veriliyor. At destekli terapiye katılan danışanlar genellikle duygusal veya davranışsal sorunlar için yardım arayan kişiler oluyor.
Bu terapide, biniciliği öğrenmekten çok hayvanlara bakmayı öğrenmeye odaklanılıyor. Atlarla çalışmak, bilişsel davranışçı terapi ve deneyimsel terapi gibi yöntemlerle birlikte gerçekleşiyor.