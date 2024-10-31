Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması
2022 yılında Nicola Anne Peltz ile dünya evine giren Brooklyn Beckham, 5'inci yıllarını sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşım ile kutladı.
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David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz ile beşinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından romantik bir mesaj ile kutladı.
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"SENİ TÜM KALBİMLE SEVİYORUM"
Karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından eşiyle geçirdiği beşinci yılını kutladı.
Brooklyn romantik pozun altına, 'Mutlu yıldönümleri bebeğim. Her gün yanımda olduğun ve her gün muhteşem yüzünle uyandığım için dünyanın en şanslı adamıyım. Seni tüm kalbimle seviyorum' notunu düştü.
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SOYADINI DA ALMIŞTI
Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti.
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