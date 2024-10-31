Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması

2022 yılında Nicola Anne Peltz ile dünya evine giren Brooklyn Beckham, 5'inci yıllarını sosyal medya hesabından yaptığı romantik bir paylaşım ile kutladı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması - Resim : 1

David Beckham ve Victoria Beckham'ın büyük oğlu Brooklyn Beckham, Nicola Anne Peltz ile beşinci yıl dönümünü sosyal medya hesabından romantik bir mesaj ile kutladı.

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Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması - Resim : 2

"SENİ TÜM KALBİMLE SEVİYORUM"

Karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından eşiyle geçirdiği beşinci yılını kutladı.

Brooklyn romantik pozun altına, 'Mutlu yıldönümleri bebeğim. Her gün yanımda olduğun ve her gün muhteşem yüzünle uyandığım için dünyanın en şanslı adamıyım. Seni tüm kalbimle seviyorum' notunu düştü.

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Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması - Resim : 3

SOYADINI DA ALMIŞTI

Brooklyn Beckham; evlendikten sonra Nicola Anne Peltz'in soyadını da almıştı. Brooklyn'in bunu, eşine bir sevgi gösterisi olarak yaptığı belirtilmişti.

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Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması - Resim : 4