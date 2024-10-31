Brooklyn Beckham'dan Nicola Anne Peltz'e romantik 5'inci yıl kutlaması

"SENİ TÜM KALBİMLE SEVİYORUM"

Karısına olan aşkını dilinden düşürmeyen Brooklyn Beckham, sosyal medya hesabından eşiyle geçirdiği beşinci yılını kutladı.

Brooklyn romantik pozun altına, 'Mutlu yıldönümleri bebeğim. Her gün yanımda olduğun ve her gün muhteşem yüzünle uyandığım için dünyanın en şanslı adamıyım. Seni tüm kalbimle seviyorum' notunu düştü.