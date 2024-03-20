Bruce Willis'e ailesinden 69'uncu yaş kutlaması: Sen bir hediyesin
Bir süredir demans hastalığıyla mücadele eden ve bu sebeple oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve gözlerden uzak bir yaşam süren Bruce Willis, 19 Mart'ta 69 yaşına bastı. Eski eşi Demi Moore ile şimdiki eşi Emma Heming ve kızları, ünlü oyuncunun doğum gününü kutladı.
Önce afazi (konuşulanı anlama ve okuma - yazma gibi becerileri etkileyen hastalık), ardından demans (bunama) teşhisi konulması nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ünlü yıldız Bruce Willis, 69 yaşına girdi.
'Zor Ölüm', 'Altıncı His' gibi yapımlarla hafızalara kazınan Willis'in yeni yaşını tüm aile üyeleri kutladı. Hatta dost ilişkisini sürdürdüğü eski eşi Demi Moore da kutladı.
Bruce Willis ve eşi Emma Heming ile büyük bir aile olarak sık sık bir araya gelen Demi Moore, üç çocuğunun babasına sosyal medyadan "İyi ki doğdun Bruce Willis! Seni çok seviyoruz ve senin için minnettarız" diye seslendi.
Bruce Willis'in şimdiki eşi Ema Hemming ise; "Tıpkı sizin gibi, biz de ona tapıyoruz. Belki bilmediğiniz ama hayal edebileceğiniz şey, onun kollarına sarılmış olmanın bu koca dünyada en güvenli yer olduğu. O gerçek bir centilmen. Vereceği ve paylaşacağı çok fazla sevgisi var. İşte benim onun gerçek özünde gördüğüm bu. Çok saf ve her zaman çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mutlu yıllar aşkım. Sen verilmeye devam eden bir hediyesin" ifadelerini kullandı.