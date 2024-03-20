Bruce Willis'e ailesinden 69'uncu yaş kutlaması: Sen bir hediyesin

Bruce Willis'in şimdiki eşi Ema Hemming ise; "Tıpkı sizin gibi, biz de ona tapıyoruz. Belki bilmediğiniz ama hayal edebileceğiniz şey, onun kollarına sarılmış olmanın bu koca dünyada en güvenli yer olduğu. O gerçek bir centilmen. Vereceği ve paylaşacağı çok fazla sevgisi var. İşte benim onun gerçek özünde gördüğüm bu. Çok saf ve her zaman çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Mutlu yıllar aşkım. Sen verilmeye devam eden bir hediyesin" ifadelerini kullandı.