Bruce Willis'in kızından babasının sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Her an bitkisel hayata girebilir

Geçtiğimiz ay eşiyle 17'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Bruce Willis için eşi Emma Heming’den duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Emma Heming, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti; "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum".