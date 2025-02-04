Bruce Willis'in kızından babasının sağlık durumu hakkında yeni açıklama: Her an bitkisel hayata girebilir
Afazi ve demans hastalığıyla mücadele eden oyuncu Bruce Willis ile ilgili kötü haberi kızı Tallulah Willis verdi.
Afazi (söz yitimi) hastalığı nedeniyle oyunculuğu bırakmak zorunda kalan ve ardından demans teşhisi konulan ünlü aktör Bruce Willis’in sağlık durumu giderek kötüleşiyor.
Tallulah Willis, babası Bruce Willis’in sağlık durumunun kötüleştiğini söyledi. Tallulah Willis, “Babam, bildiğiniz Bruce değil. Okuyamıyor ve konuşamıyor. Son evrede olduğunu kabullendik. Her an bitkisel hayata girebilir” dedi.
Geçtiğimiz ay eşiyle 17'nci evlilik yıl dönümlerini kutlayan Bruce Willis için eşi Emma Heming’den duygusal bir paylaşımda bulunmuştu. Emma Heming, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti; "17 yılımız… Yıl dönümleri eskiden heyecan verirdi ama şimdi içimde karmaşık duygular bırakıyor. Kalbimde bir burukluk, karnımda bir boşluk hissediyorum. Kendime ‘Neden o? Neden biz?’ diye sormak ve öfke ile kederi hissetmek için 30 dakika ayırıyorum".
Usta aktörün iki kızı Scout ve Tallulah Willis Şükran Günü'nü evde babalarıyla vakit geçirerek kutlamıştı. Scout ve Tallulah babalarıyla çekilen sevgi dolu pozlarını Instagram hesaplarından ortak şekilde paylaşırken gönderiye “Minnettarız” ifadelerini kullanmıştı.