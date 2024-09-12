Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu

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Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi 'Pelo'ya hayat veren Buçe Buse Kahraman, dizinin ikinci sezonunda yollarını ayırmıştı.
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Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buçe Buse Kahraman, ATV'de yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.
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ALTUNAY HATUN'U OYNAYACAK
Gelen proje tekliflerini değerlendiren Kahraman, 6. sezona başlayacak olan “Kuruluş Osman”la anlaştı. Genç oyuncu dizide, Altunay Hatun'u oynayacak.
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Kahraman, Keçili Şah Beyliği'nin usta bir şekilde at binen ve kılıç kullanan hatunu rolüyle ekranda yer alacak.