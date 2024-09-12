Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu

Yalı Çapkını dizisinde iki sezondur canlandırdığı 'Pelin' karakteriyle tanınan oyuncu Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

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Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Resim : 1

Yalı Çapkını dizisinde Ferit'in sevgilisi 'Pelo'ya hayat veren Buçe Buse Kahraman, dizinin ikinci sezonunda yollarını ayırmıştı.

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Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Resim : 2

Gazete Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Buçe Buse Kahraman, ATV'de yayınlanan fenomen dizi Kuruluş Osman'ın kadrosuna dahil oldu.

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Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Resim : 3

ALTUNAY HATUN'U OYNAYACAK

Gelen proje tekliflerini değerlendiren Kahraman, 6. sezona başlayacak olan “Kuruluş Osman”la anlaştı. Genç oyuncu dizide, Altunay Hatun'u oynayacak.

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Buçe Buse Kahraman, Kuruluş Osman'a transfer oldu - Resim : 4

Kahraman, Keçili Şah Beyliği'nin usta bir şekilde at binen ve kılıç kullanan hatunu rolüyle ekranda yer alacak.