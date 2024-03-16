Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Kendisi gibi oyuncu olan Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini 8 ay önce sonlandıran Ceyda Düvenci’nin radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı öne sürülüyor.

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Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Resim : 1

Geçtiğimiz sene meslektaşı Bülent Şakrak ile 8 yıllık evliliğini bitiren oyuncu Ceyda Düvenci'nin, radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşadığı iddia edildi.

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Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Resim : 2

Habertürk'te yer alan habere göre, Sakla Beni dizisinde rol alan Ceyda Düvenci, bir süredir radyo programcısı Güçlü Mete ile aşk yaşıyor.

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Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Resim : 3

Ayrıldıktan 8 ay sonra yeni bir aşka yelken açtığı konuşulan Düvenci, ilişkisi gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Ünlü oyuncu çıkan aşk haberlerinin ardından sessizliğini koruyor.

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Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi - Resim : 4

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.