Bülent Şakrak'tan 8 ay önce boşanmıştı! Ceyda Düvenci’nin yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi

Düvenci daha önce özel hayatıyla ilgili yaptığı bir açıklamada "Büyük konuşmak istemem, bir daha evleneceğimi zannetmiyorum ama aşk tabii ki mümkün hala… 46 yaşındayım tabii ki tekrar aşık olacağım. Hayatın içinde aşkı her yerden bulabilen bir kadınım" demişti.