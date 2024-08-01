Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, Temmuz 2023'te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Şakrak son olarak Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya gelip sosyal medya hesabından paylaştı.

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Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı - Resim : 1

Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2014 yılında evlenmiş ve Temmuz 2023 yılında tek celsede boşandı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti. 9 yıllık evliliğin ardından taraflar sessiz kalmayı tercih etti.

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Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı - Resim : 2

Boşanmanın ardından Bülent Şakrak ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızıyla bir paylaşım yaptı. 

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Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı - Resim : 3

Şakrak, Melisa ile geçirdiği keyifli anları "Sırası ile 3-2-1 #kızımmelisa" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Şakrak'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı. 

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Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı - Resim : 4

Şakrak'ın paylaştığı poz ardından birçok takipçisinden, "Sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz" , "Nasıl güzel bir yüreğe sahipsin kardeşim", "Yılın en güzel babalık ödülünü siz almalısınız" yorumları geldi.