Anasayfa Magazin Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı
Bülent Şakrak'tan şaşırtan kare geldi! Ceyda Düvenci'nin kızı Melisa'yla pozlarını paylaştı
Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, Temmuz 2023'te 8 yıllık evliliklerini tek celsede sona erdirmişti. Şakrak son olarak Ceyda Düvenci’nin kızı Melisa ile bir araya gelip sosyal medya hesabından paylaştı.
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Bülent Şakrak ve Ceyda Düvenci, 2014 yılında evlenmiş ve Temmuz 2023 yılında tek celsede boşandı. Çiftin oğulları Okan Ali'nin velayeti annesine verilmişti. 9 yıllık evliliğin ardından taraflar sessiz kalmayı tercih etti.
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Boşanmanın ardından Bülent Şakrak ilk kez Ceyda Düvenci'nin kızıyla bir paylaşım yaptı.
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Şakrak, Melisa ile geçirdiği keyifli anları "Sırası ile 3-2-1 #kızımmelisa" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı. Şakrak'ın paylaşımına kısa sürede beğeni ve yorum yağdı.
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Şakrak'ın paylaştığı poz ardından birçok takipçisinden, "Sizin bu yaptığınızı kimse yapmaz" , "Nasıl güzel bir yüreğe sahipsin kardeşim", "Yılın en güzel babalık ödülünü siz almalısınız" yorumları geldi.