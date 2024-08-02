Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun başrolde: Bir Gece Masalı dizisi geliyor

Yapımcılığını Nazlı Heptürk’ün üstlendiği yapımına ise NGM’nin imza attığı sevilen oyuncular Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı Coşkun’u başrolde buluşturan yeni dizi Bir Gece Masalı yeni yayın döneminde Atv’de seyirciyle buluşacak. Heyecan yaratan dizinin duyurusu sosyal medya için hazırlanan afişi ile yapıldı.