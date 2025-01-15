Anasayfa Magazin Burak Deniz'den Bir Gece Masalı'ndaki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'a övgü: Çok tatlı, yetenekli ve zeki
Burak Deniz'den Bir Gece Masalı'ndaki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'a övgü: Çok tatlı, yetenekli ve zeki
Su Burcu Yazgı Coşkun’la Bir Gece Masalı yapımında rol arkadaşı olan Burak Deniz, dizinin ilk bölümlerinde eleştirilere maruz kalmıştı. Deniz, yaş farkı ile ilgili ilk kez konuştu ve partnerinden övgüyle bahsetti.
1 / 5
ATV ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Bir Gece Masalı dizisinin başrolleri Su Burcu Yazgı Coşkun ve Burak Deniz yaş farkından dolayı epey eleştiri almıştı.
2 / 5
Aradaki yaş farkının sık sık konuşulduğu ikili yakaladıkları uyumla beğeni toplamış ve yaş konusunu bir tartışma konusu olmaktan çıkarmışlardı.
3 / 5
Aylar sonra aradaki yaş farkı sorulan Burak Deniz, Muhabir Online mikrofonlarına konuyla ilgili konuştu.
4 / 5
Deniz, “Hikaye, senaryo bunu gerektiriyor. Çok güzel gidiyor. Burcu çok tatlı, yetenekli ve zeki. Dizinin 20.bölümünü çekiyoruz. Çok keyifli. Herkes bir akıcılıkta. Ekip olarak birleştik. ” ifadelerini kullandı.