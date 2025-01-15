Burak Deniz'den Bir Gece Masalı'ndaki partneri Su Burcu Yazgı Coşkun'a övgü: Çok tatlı, yetenekli ve zeki

Deniz, “Hikaye, senaryo bunu gerektiriyor. Çok güzel gidiyor. Burcu çok tatlı, yetenekli ve zeki. Dizinin 20.bölümünü çekiyoruz. Çok keyifli. Herkes bir akıcılıkta. Ekip olarak birleştik. ” ifadelerini kullandı.