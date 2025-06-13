Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, Londra tatilinden pozlarını paylaştı
Ünlü oyuncu çift Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Londra'da tatil yapıyor. Burak Özçivit, ailece yaptıkları tatilden keyifli anları sosyal medya hesapları üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan aşklarını 2017'de evlilikle perçinlemişti. Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ise ikinci oğulları Kerem'i kucaklayarak mutlu aile tablosunu tamamlamıştı.
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Mutlu evlilikleriyle sıkça gündeme gelen Özçivit çifti, çocukları Karan ve Kerem ile birlikte Birleşik Krallık'ın başkenti Londra'ya tatile gitti.
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Burak Özçivit, ailece yaptıkları tatilden keyifli kareleri sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.
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Özçivit'in paylaşımlarına sadece "Aile" notunu düşmesi dikkat çekti. Bu paylaşımlar kısa sürede büyük beğeni topladı.