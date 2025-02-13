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Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt
Geçtiğimiz gün Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi karşılığında 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. O isimden yanıt gecikmedi.
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Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında dün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.
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Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.
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Burak Özçivit, basına yansıyan bu iddia karşısında suskun kalırken, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı.
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Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.