Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt

Geçtiğimiz gün Katar'a giden ünlü oyuncu Burak Özçivit'in, bir hayranıyla birlikte fotoğraf çektirmesi karşılığında 1 milyon dolar aldığı iddia edilmişti. O isimden yanıt gecikmedi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt - Resim : 1

Arap ülkelerinde büyük bir şöhrete sahip olan Burak Özçivit hakkında dün ortaya atılan bir iddia, sosyal medyada çok konuşuldu.

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Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt - Resim : 2

Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.

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Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt - Resim : 3

Burak Özçivit, basına yansıyan bu iddia karşısında suskun kalırken, ünlü oyuncuyla fotoğraf çektiren kişinin model Ainura Daudova olduğu ortaya çıktı.

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Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt - Resim : 4

Ainura Daudov, sosyal medya hesabından; "Sahte bir bilgidir" açıklamasında bulunarak, Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar ödediği iddiasını yalanlandı.