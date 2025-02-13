Burak Özçivit ile fotoğraf için '1 milyon dolar' verdi mi? Ainura Daudova'dan yanıt

Söz konusu iddiaya göre; Bir hayranı, Katar'da Burak Özçivit ile fotoğraf çektirmek için 1 milyon dolar (36 milyon 114 bin TL) ödedi. Özçivit'in 2 Şubat'ta hayranıyla fotoğraf çektirdiği anlara dair video da sosyal medyada yayıldı.