Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı
2017 yılında kendi gibi oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in lüks villası herkesi hayran bıraktı.
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Burak Özçivit ile evliliğinden Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunan Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor.
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Siyah kombiniyle Instagram hesabından birçok karesini paylaşan Fahriye Evcen'in evini görenler de hayran kaldı.
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Fotoğraflara kısa süre içinde binlerce beğeni gelirken, 'ev de çok güzelmiş', 'dekora bayıldık' gibi yorumlar yapıldı.
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İşte Fahriye Evcen'in gönderisinden kareler...