Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı

2017 yılında kendi gibi oyuncu Burak Özçivit ile dünyaevine giren ve mutlu bir evlilik sürdüren Fahriye Evcen'in lüks villası herkesi hayran bıraktı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı - Resim : 1

Burak Özçivit ile evliliğinden Karan ve Kerem adında iki çocuğu bulunan Fahriye Evcen, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında bulunuyor.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı - Resim : 2

Siyah kombiniyle Instagram hesabından birçok karesini paylaşan Fahriye Evcen'in evini görenler de hayran kaldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı - Resim : 3

Fotoğraflara kısa süre içinde binlerce beğeni gelirken, 'ev de çok güzelmiş', 'dekora bayıldık' gibi yorumlar yapıldı.

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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen'in lüks villasını görenler hayran kaldı - Resim : 4

İşte Fahriye Evcen'in gönderisinden kareler...