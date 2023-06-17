Burak Özçivit'e OGM'den yeni film teklifi

ATV ekranlarında yayınlanan Burak Özçivit’in başrolünü oynadığı “Kuruluş Osman” dizisi 130. bölümde sezon finali yaptı. Ünlü oyuncu dizinin ardından çok konuşulacak bir sinema filmi için teklif aldı.

BERBER FİLMİNDEN TEKLİF

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Özçivit, Onur Güvenatam ile Gülseren Budayıcıoğlu'nun ortağı olduğu OGM Pictures'ten Berber filmi için teklif aldı. Netflix için çekilecek olan filmin senaryosunu Mehmet Ercan Erdem yazıyor. Özçivit, temmuz ayında çekimlerine başlanacak olan aksiyon türündeki film teklifini kabul ederse Mert Yazıcıoğlu ile baba-oğlu oynayacak.