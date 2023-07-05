Kanal D’nin yeni dizisi Dönence konusu ne, oyuncuları kimler? Dönence dizisi uyarlama mı?

Yaz sezonunun gelmesi birlikte televizyon ekranlarında yeni sezon heyecanı da başladı. Kanal D’nin; D Media imzalı, yönetmen koltuğunda Serdar Gözelekli'nin oturduğu yeni dizisi 'Dönence' izleyici ile buluştu. Dizinin başrollerinde Caner Topçu, Sümeyye Aydoğan ve Emre Kınay gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk bölüm büyük ilgi gördü. Dönence dizisi konusu, oyuncularına yakından bakalım...

Dönence dizisi konusu ne?

Dönence’nin genel hikayesi şöyle;

Üniversiteye gitme planları yapan Gece, bir yandan da tüm yaz boyunca sevgilisi Emir ile müzik yapma hayalleri kurmaktadır. Ancak tüm hayalleri bir süreliğine askıya alınmak zorundadır. Çünkü özel bir çocuk olan kız kardeşi Gülce için İstanbul’un kalabalığı ve gürültüsü giderek daha da başa çıkılması zor bir hal almaya başlamıştır. Sevgilisini ve tüm hayallerini İstanbul’da bırakmak istemeyen Gece, bir anda kendisini ailesiyle birlikte Foça’da bulur. Hayatı bir anda alt üst olan Gece, kardeşinin yazıldığı yelken kulübünde eğitmenlik yapan Özgür ile tanışır. Özgür, anne ve babasını bir yangında kaybettikten sonra Asperger Sendromlu erkek kardeşi Rüzgar’a hayatını adamış yakışıklı bir gençtir. Gece, Özgür’le tanıştıkça hayata daha olgun bir yerden bakmayı, Özgür de Gece’den hayatı ertelememesi gerektiğini öğrenecektir. Ancak bu süreçte Gece’nin sevgilisi Emir’in Foça’ya gelişiyle ikilinin arasında alışması zor duvarlar oluşur. Gece, gerçek aşkın peşinden gitmeye cesaret edebilecek midir?

Dönence dizisi uyarlama mı?

Dönence, Cannes'dan ödülle dönen “Exceptional” isimli dizinin uyarlaması… İsrail formatlı, orijinal adı “Exceptional” olan dizi farkındalık yaratan senaryosu ile Fransa'da 2022 MIPCOM Cannes Diversify TV Ödülü’ne layık görüldü.

Dönence dizisi nerede çekiliyor?

Dönence, İzmir'in Foça ilçesinde çekiliyor.

Dönence dizisi oyuncuları

Dönence dizisinin oyuncu kadrosunda şu isimler ve karakterler yer alıyor:

Emre Kınay - Cem

Caner Topçu - Özgür

Sümeyye Aydoğan - Gece

Atakan Hoşgören - Miro

Didem İnselel - Verda

Ogün Kaptanoğlu - Harun

Ülkü Hilal Çiftçi - Gülce

Doğan Karakaş - Rüzgar

Nazlı Çetin - Sera

Dönence dizisi fragmanı