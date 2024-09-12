Burak Özçivit'ten Fahriye Evcen'e jest! Tatil dönüşü eşini çiçeklerle karşıladı
Yaz sezonunu kapatıp, İstanbul'a geri dönen Fahriye Evcen, eşi Burak Özçivit'in çiçek jestiyle karşılaştı ve o anları sosyal medya hesabından yayınladı.
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Burak Özçivit ve Fahriye Evcen, 2013 yılında 'Çalıkuşu' dizisinin setinde başlayan ilişkilerini 2017'de evlilikle taçlandırmıştı.
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Ünlü çift, 2019'da ilk çocukları Karan'ı, Ocak 2023'te ikinci oğulları Kerem'i kucaklarına almıştı.
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Bir süredir tatil yapan Fahriye Evcen, İstanbul'daki evine geri döndü. Ünlü isim, eşinin jestiyle karşılaştı.
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Burak Özçivit eve dönen eşi Fahriye Evcen'i çiçeklerle karşıladı. Evcen, eşinin romantik jestini kalp emojisi ile sosyal medya hesabından paylaştı.