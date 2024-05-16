Burak Yamantürk: Özge bu sene sette olduğu için Mercan'la ben ilgileniyorum
Şu sıralar Sandık Kokusu isimli diziyle izleyici karşısına çıka oyuncu Özge Özpirinççi ve eşi Burak Yamantürk önceki gece bir etkinlikte muhabirlerle sohbet ederken kızları Mercan'la ilgili aldıkları kararı açıkladı.
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Oyuncu çift Özge Özpirinçci ile Burak Yamantürk, mutlu birlikteliklerini 2021'de nikah masasına taşımıştı.
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Bozburun'da dünyaevine giren oyuncu çift, 30 Kasım tarihinde de ilk kez anne baba olmanın sevincini yaşamış ve kızlarına Mercan adını vermişti.
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2. Sayfa'nın haberine göre; önceki gece bir etkinlikte muhabirlerle sohbet eden ünlü çift, kızları Mercan'la ilgili aldıkları kararı açıkladı
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Burak Yamantürk, "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz. Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" dedi.