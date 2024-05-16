Burak Yamantürk: Özge bu sene sette olduğu için Mercan'la ben ilgileniyorum

Burak Yamantürk, "Özge bu sene çalıştığı için ben bu sene biraz evde kalmayı tercih ettim, o yüzden biz hemen hemen her gün Mercan'la evde vakit geçiriyoruz. Bırakamadım, ikimiz de sette olsa aklımız orda kalacaktı" dedi.