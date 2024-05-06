Burcu Biricik, doğuma sayılı günler kala kızının ismini açıkladı

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Son olarak Camdaki Kız dizisinde izlediğimiz Burcu Biricik, geçtiğimiz aylarda anne olacağını açıklamıştı.
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2016 yılında Emre Yetkin ile hayatını birleştiren oyuncu Burcu Biricik, geçtiğimiz gün 35 yaşına basmanın heyecanını yaşadı.
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DOĞUM GÜNÜ PARTİSİNDE KIZININ ADINI AÇIKLADI
Doğum günü partisinde beyaz bir elbise giymeyi tercih eden ünlü oyuncu, doğacak kızının adını da duyurdu.
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ADI LUNA OLACAK
Partide arkadaşlarına teşekkür eden Biricik, kızının adının Luna olacağını ifade etti. İlk kez anne olmaya hazırlanan Burcu Biricik, doğum günü pastasının üzerine de kızı Luna'nın adını yazdırdı.