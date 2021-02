Boğa burcunun en ünlü isimleri

Boğa burcu ünlüleri kimler? Önce Boğa burcu özelliklerine ardından Boğa burcu ünlülerine bakmaya ne dersiniz? Ünlülerle ilgili her şeyi öğrenmeye çalıştığımız bir gerçek. Sinema, televizyon, müzik ya da spor dünyasının en ünlü isimleri, attıkları her adımla Türkiye ve dünya gündeminin bir parçası olmayı başarıyorlar. Röportajlarını okuyup, izleyip onlarla daha yakın hissetmek veya o ekranda hayran kaldığımız insanların kendi hayatlarındaki hallerini öğrenmek ayrı bir keyif. Tabii en merak ettiğimiz konulardan biri de ünlülerin burçları. Boğa burcu ünlüleriyle seriye devam ediyoruz!

Zodyak’ın ikinci burcu olan boğa, toprak grubunun ilk burcu ve dişi grupta yer alıyor. Yönetici gezegeninin Venüs olması bile size ilk mesajı verecek. Boğa burcu erkeği ve kadını, bir hedefe kitlendiğinde tüm dikkatlerini toplayabilir, somut konularla uğraşmayı sever ve bu nedenle maddecidir diyebiliriz. İlişkiler konusunda güven veren boğalar, rahatına ve konforuna en düşkün burçlardan biridir. Onlar için hayat, keyif alınması gereken uzun bir gösteri gibidir. Harekete geçmeye zorlandığı için tembelliğe yatkındır diyebiliriz ama burada önemli olan hedefleri var mı yok mu sorusudur çünkü boğalar karar verdi mi yollarından pek dönmezler. Yemek yemeye oldukça düşkün olan boğalar, güzel sofralar kadar güzel görünmeye de bayılırlar. Süslenmek, makyaj yapmak, güzel bir parfüm sıkmak ya da kaliteli giyinmek, adını siz koyun, boğalar her haliyle güzel olanı seçerler. Harekete geçmekte zorlanan boğalar, eğer kendilerini bu ağırlığa kaptırırlarsa kontrolü kaybedebilirler. İnatçı ve tutucu olma eğilimleri de bu gidişatı durdurmak yerine alevlendirebilir. Bu nedenle boğalar için bazı mecburiyetlere sadık kalmak ve disiplinli olmak önemlidir. Öfkesi yavaş yavaş artsa da sert bir şekilde ortaya çıkan boğaları kızdırmak istemezsiniz ama kesinlikle onlarla yemeğe çıkmalı, hayattaki keyiflerine ortak olmalısınız.

Cem Yılmaz

Türkiye’nin en ünlü komedyenlerinden biri olan Cem Yılmaz’ın klasik bir boğa erkeği olduğunu söyleyebiliriz. Güzelliğe hayran, lükse düşkün ve damak tadı güçlü biri olduğunu sık sık görüyoruz. Eh milyonlarca insanı güldürebildiğine göre, hayattan keyif almayı da iyi biliyor olmalı.

Demet Evgar

19 Mayıs doğumlu başarılı oyuncu Demet Evgar, farklı rollerde başarılı olarak ne kadar yetenekli olduğunu her sezon bize yeniden hatırlatmayı başarıyor. Sesini çıkarmaktan korkmayan tavrı ve en azından oynadığı son reklamları düşünürsek, lezzete de düşkün olduğunu biliyoruz.

Adele

Müzik dünyasının en başarılı kadınların biri olan Adele, son dönemde eski kilolu haline veda etmiş gibi görünüyordu. Bize göre her haliyle muhteşem görünen ünlü şarkıcı, tipik bir boğa burcu olduğunu aslında her haliyle ispatlıyor. Özellikle son dönemdeki kilo verişi kararlılığın en büyük göstergesi.

Robert Pattinson

Harry Potter serisindeki Cedric, ardından Twilight’ta Edward olarak karşımıza çıkan ve son dönemde birbirinden ünlü yönetmenlerin başrollerde yer verdiği Robert Pattinson hakkındaki dedikodulara biraz kulak verince, yemek yemeyi çok sevdiğini ve fazlasıyla üşengeç olduğunu öğreniyoruz. Oldukça tanıdık!

Megan Fox

Güzelliğiyle Hollywood’un en ünlü kadınlarından biri olan Megan Fox, ünlüler dünyasında alışık olmadığımız türden bir sadakatle evliliğini yürütüyor. Üstelik iniş çıkışlarına rağmen! Dolayısıyla boğaların o iflah olmaz romantik, sadık aşık halleri Fox’ta vücut bulmuş diyebiliriz.

Miranda Kerr

Podyumun en ünlü kadınlarından biri olan Miranda Kerr, aynı zamanda organik cilt bakımı markası Kora’nın da CEO’su. Mesleği gereğince zaten lüks içinde yaşadığına eminiz ancak doğal cilt ürünleri piyasasına girmesiyle güzelliğe ve bakıma ne kadar düşkün olduğunu da görebiliyoruz.

Kraliçe Elizabeth

Neredeyse 70 yıldır Britanya tahtında oturan Kraliçe Elizabeth, aynı zamanda en uzun süre tahtta kalan hükümdardır. Sağlığına nasıl özen görterdiği, kıyafetleriyle dikkat çeken renkler seçtiğini zaten biliyoruz. Bir de asıl doğum günü 21 Nisan olmasına rağmen o tarihte hava çok soğuk olduğundan her yıl haziran ayında da Trooping the Colour adında resmi bir doğum günü daha kutlanıyor. Ama bu Kraliçe özelinde değil, her hükümdar için geçerli bir durum.

Can Bonomo

Müzisyenliği kadar farklı sanat dallarına olan ilgili ve bu konudaki çalışmalarıyla tanınan Can Bonomo, bildiğimiz boğa tembelliğine özel hayatında sahip midir emin değiliz ama üretkenliğine dışarıdan bakınca oldukça aktif görünüyor!

Halit Ergenç

Televizyon, sinema ve sanat dünyasının en saygı duyulan ve sevilen oyuncularından biri olan Halit Ergenç de, 30 Nisan doğum tarihiyle en ünlü boğa burçlarından biri!

Kirsten Dunst

Bring It On, Spider Man ve Interview With a Vampire filmlerinden itibaren herkesin sevgilisi olan Kirsten Dunst, her zaman göz kamaştıran bir görünüme sahipti. Bunun Venüs etkisindeki boğa burcuyla mutlaka bir alakası olmalı!