Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, sempatik gebelik sendromuna yakalandı
5 buçuk aylık hamile olan oyuncu Burcu Biricik, anne olmaya hazırlanıyor. Biricik, reklamcı eşi Emre Yetkin ile Kuruçeşme'de objektiflere yansıdı. Ünlü oyuncu, kızlarına verecekleri isimle ilgili konuşurken, eşinin sempatik gebelik sendromu belirtileri gösterdiğini söyledi.
2016 yılında nikâh masasına oturan Burcu Biricik ile Emre Yetkin, geçtiğimiz ocak ayında bebek müjdesi vermişti. Kız bebek bekleyen ünlü çift, önceki gün Kuruçeşme'de bir mekan çıkışı görüntülendi.
"EMRE SEMPATİK GEBEYMİŞ"
Milliyet'in haberine göre anne olmak için gün sayan 34 yaşındaki oyuncu, "Yemek yedim, şimdi de eve gidiyorum. Hamilelik sürecim güzel gidiyor. Fena değil diyelim; aş ermedim, bende öyle şeyler yok, bol bol yiyorum. Emre de bu arada sempatik gebeymiş, bütün semptomları gösteriyormuş" dedi.
İsim konusunda henüz karar vermediklerini belirten Burcu Biricik, "İsim düşünüyoruz, onun haricinde doğum Türkiye'de olacak, yerli ve milli olacak" şeklinde konuştu.
"ANLAMLI BİR GECEYDİ"
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde giydiği elbise ile herkesi kendine hayran bırakan ünlü isim, "Üniversiteli ve depremzede kızlarımız için düzenlenen çok güzel ve anlamlı bir geceydi. Elbiseyi yakıştırdılarsa ne mutlu, sağ olsunlar" açıklamasını yaptı.