Burcu Biricik'in eşi Emre Yetkin, sempatik gebelik sendromuna yakalandı

"EMRE SEMPATİK GEBEYMİŞ"

Milliyet'in haberine göre anne olmak için gün sayan 34 yaşındaki oyuncu, "Yemek yedim, şimdi de eve gidiyorum. Hamilelik sürecim güzel gidiyor. Fena değil diyelim; aş ermedim, bende öyle şeyler yok, bol bol yiyorum. Emre de bu arada sempatik gebeymiş, bütün semptomları gösteriyormuş" dedi.