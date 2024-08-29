Burcu Biricik'ten kızıyla ilk poz: Zihinsel olarak buradayım...
Şeref Meselesi, Hayat Şarkısı, Kuzgun ve Camdaki Kız gibi dizilerdeki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Burcu Biricik, kızı Luna ile ilk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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2016 yılında reklamcı Emre Yetkin ile dünya evine giren oyuncu Burcu Biricik'i son olarak Camdaki Kız adlı dizide 'Nalan' karakteriyle izlemiştik.
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Oyuncu Burcu Biricik, eşi Emre Yetkin ile ilk çocuğu Luna'yı temmuz ayında kucağına almıştı.
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İlk kez anne olmanın sevincini yaşayan Burcu Biricik'ten ilk poz geldi.
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"ZİHİNSEL OLARAK BURADAYIM"
Bebeğiyle objektif karşısında poz veren Burcu Biricik, kızıyla olduğu fotoğrafını "Zihinsel olarak buradayım" notuyla yayımladı.