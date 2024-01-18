Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor

'Camdaki Kız' dizisinde oynadığı 'Nalan' karakteri ile adından sıkça söz ettiren Burcu Biricik, 3.5 aylık hamile olduğunu açıkladı.

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Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 1

Rol aldığı dizilerdeki başarısıyla adından söz ettiren güzel oyuncu Burcu Biricik, 2016 yılında Emre Yetkin ile dünyaevine girmişti. 

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Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 2

Evliliğini gözlerden uzak sürdüren oyuncu, 3,5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi.

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Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 3

"KIZIMIZ OLACAK"

Nişantaşı'nda görüntülenen ve Söylemezsem Olmaz muhabirine konuşan Burcu Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi. 

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Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor - Resim : 4

Oyuncu bebeğinin isminin henüz belli olmadığını da söyledi.