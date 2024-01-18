Burcu Biricik'ten müjdeli haber! Anne oluyor

"KIZIMIZ OLACAK"

Nişantaşı'nda görüntülenen ve Söylemezsem Olmaz muhabirine konuşan Burcu Biricik, "Evde olmak ve dinlenmek huzur getirdi. Bir süre daha evdeyim, acelem yok. Hamileyim, bebitomuzu bekliyoruz bir süredir. 3,5 aylık oldu ve bir kızımız geliyor" dedi.