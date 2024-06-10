Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları

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Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.
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İş insanı Nazım Akmandil ile evli olan Burcu Esmersoy da tatile çıktı.
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Yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Esmersoy, genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.
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Ünlü sunucunun pozlarına "Su gibisin", "Sen hiç yaşlanmazmısın", "Bu ne güzellik", "Güzelliğin ile yaktın ortalığı", "Bu kız bi afet" gibi yorumlar geldi.