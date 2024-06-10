Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları

İş insanı Nazım Akmandil ile evli olan Burcu Esmersoy, tatile çıktı. Esmersoy, yeni tatil pozlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

1 / 10
Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları - Resim : 1

Sinema, televizyon ve müzik dünyasının tanınmış isimleri havaların ısınmasıyla tatile çıktı. Ünlü isimler tatillerinde çekilen renkli kareleri sosyal medyadan paylaşmayı da ihmal etmiyor.

2 / 10
Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları - Resim : 2

İş insanı Nazım Akmandil ile evli olan Burcu Esmersoy da tatile çıktı. 

3 / 10
Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları - Resim : 3

Yeni pozlarını sosyal medya hesabından yayınlayan Esmersoy, genç kızlara meydan okuyan fiziğiyle dikkatleri üzerine topladı.

4 / 10
Burcu Esmersoy da sezonu açtı! İşte Esmersoy'un tatil paylaşımları - Resim : 4

Ünlü sunucunun pozlarına "Su gibisin", "Sen hiç yaşlanmazmısın", "Bu ne güzellik", "Güzelliğin ile yaktın ortalığı", "Bu kız bi afet" gibi yorumlar geldi.