Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın oğlu 1. sınıfı bitirdi! Karne gününden paylaşım geldi

Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba oğlunun karne gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba paylaşımına "Upuzun geçecek sandığımız bir sene senin muhteşem eşliğinle hızlıca geçti canımın içi biricik Ozan Ali’miz. İlkokul 1 bitti bile. Rengarenk dünyana eşlik edebilmek, büyümene şahit olmak şahane. Seni çok seviyoruz canım oğlum, hep var ol " notunu düştü.