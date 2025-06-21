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Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba'nın oğlu 1. sınıfı bitirdi! Karne gününden paylaşım geldi
2 Haziran tarihinde sezon finali yaparak ara veren Uzak Şehir dizisinde Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba'nın oğlu 1. sınıfı bitirdi. Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba oğlunun karne gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba paylaşımına "Upuzun geçecek sandığımız bir sene senin muhteşem eşliğinle hızlıca geçti canımın içi biricik Ozan Ali’miz. İlkokul 1 bitti bile" notunu düştü.
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AyNa Yapım imzalı Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmenliğini yaptığı, Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi ‘Uzak Şehir’ bu sezona damga vuran diziler arasında girdi.
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Uzak Şehir 2 Haziran tarihinde sezon finali yaparak ekranlara yaz tatili arası verdi.
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Dizide Cihan karakterine hayat veren Ozan Akbaba şimdilerde tüm zamanını ailesiyle geçiriyor.
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Ozan Akbaba'nın eşi Buket Akbaba oğlunun karne gününden kareleri sosyal medya hesabından paylaştı. Akbaba paylaşımına "Upuzun geçecek sandığımız bir sene senin muhteşem eşliğinle hızlıca geçti canımın içi biricik Ozan Ali’miz. İlkokul 1 bitti bile. Rengarenk dünyana eşlik edebilmek, büyümene şahit olmak şahane. Seni çok seviyoruz canım oğlum, hep var ol " notunu düştü.