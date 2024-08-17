Burcu Esmersoy plaj stillerini paylaştı! Fit hali dikkat çekti
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Burcu Esmersoy paylaşımlarına yenisini ekledi, ayna karşına geçip plaj stillerini paylaştı. Esmersoy'un pozlarını görenler "Nasıl 40’lı yaşlarda ya", "Her şey çok mu yakışır", "Yaşlanmakta yakışıyor şarap misali" yorumları yaptı.
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İş insanı Nazım Akmandil ile başarılı sunucu Burcu Esmersoy, 2 Eylül'de İtalya'nın Portofino kentinde sade bir törenle evlenmişti. Esmersoy, bu evliliği ise biri İtalya'da, biri İstanbul'da biri de Bodrum'da olmak üzere üç düğünle kutladı.
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Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan Esmersoy paylaşımlarına yenisini ekledi, ayna karşına geçip plaj stillerini paylaştı.
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Burcu Esmersoy'un pozlarını görenler "Güneş gibisin bayıldım", "Nasıl 40’lı yaşlarda ya", "Her şey çok mu yakışır", "Yaşlanmakta yakışıyor şarap misali" yorumları yaptı.
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