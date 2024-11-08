Burcu Kara doğup büyüdüğü evi yeniledi: "5 yıl önce başladı hayallerimiz, tutkuyla bağlandık toprağa"
Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa-İznik’teki köy evini yeniledi ve sonra orada yaşamaya başladı. Kara, yeni hayatıyla ilgili sosyal medya hesabından samimi açıklamalarda bulundu.
Son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol alan Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa-İznik’teki köy evini yeniledi.
Son olarak Arka Sokaklar adlı dizide rol alan Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa-İznik’teki köy evini yeniledi.
Köy evinden yayımlanan fotoğraflarda Burcu Kara paylaşımına "5 yıl önce başladı hayallerimiz..." sözleriyle giriş yapan Kara, "Tutkuyla bağlandık toprağa ve anılarımın olduğu eve. Sonra ilmek ilmek işledik, her santimiyle uğraştık ve bambaşka bir dünya kurduk kendimize. Verdiğimiz emeğin ve sevginin çok güzel karşılığını aldık" notunu düştü.
Ayrıca bu süreçte kendilerine yardım eden sevenlerine de teşekkür eden oyuncu, "Bize yardım eden dostlarımız, destek olan ailemiz, ülkenin dört bir tarafından hediyeler gönderip heyecanımıza ortak olan sevdiklerimiz ve sizlerle her şey daha da güzelleşti. Değişen ve her gün daha da kötüleşen dünyada kendine iyi gelen şeyi bulmak çok kıymetli. Herkes için en güzelini dilerim" dedi.