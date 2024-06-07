Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı: "Kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum"

Kara sosyal medya hesabından hastaneden fotoğraflar paylaşarak "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi,güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil,her şey insanlar için değil mi?Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı.