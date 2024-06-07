Burcu Kara geçirdiği operasyonu anlattı: "Kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum"
Arka Sokaklar dizisinin Komiser Seval'i Burcu Kara beyin ameliyatı oldu. Kara, yaptığı açıklamayla sağlık durumu hakkında bilgi verdi.
Burcu Kara, 2016 yılında yapımcı ve yönetmen Fırat Parlak ile nikâh masasına oturdu. 2017'de Ali adını verdikleri oğlunu kucağına alan oyuncu, Aralık 2022'de Can'ın doğumuyla ikinci kez anne oldu.
Burcu Kara şimdilerde Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'da Seval karakterine hayat veriyor.
Ünlü oyuncu geçirdiği beyin ameliyatı sonrası sağlık durumuna ilişkin takipçilerini bilgilendirdi.
Kara sosyal medya hesabından hastaneden fotoğraflar paylaşarak "Tabii hastane önlüğüyle fotoğraf koyarsan, sonrasını göze almalısın. E hayat hep iyi,güzel ve sağlıklı anlardan ibaret değil,her şey insanlar için değil mi?Ben de olduğu gibi biriyim zaten alışıksınız filtresiz hallerime. Uzun zamandır kafamda benimle yaşayan bir arkadaştan kurtuldum dün. Son bir yılda çok büyümeye ve bizi düşündürmeye başlamıştı.