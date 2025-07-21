Burcu Kara, İznik'teki köy evinin kapılarını ilk kez açtı! Ahşap detaylar, meyve dolu bahçesi dikkat çekti

Kara "Evi hep böyle aslına uygun yapmak istedik. O yüzden işte çok uzun, meşakkatli ve maliyetli oldu. Tabii ki bizim vicdanımız rahat. Kimse öyle yapmıyor. Bizim gibi uğraşmıyor hiç kimse. Çok da kızıyoruz, sinirleniyoruz burada ev yapan bazı insanlara. Ama bizim vicdanımız rahat. Aslı neyse ona göre yapmak istedik." dedi.