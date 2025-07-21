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Burcu Kara, İznik'teki köy evinin kapılarını ilk kez açtı! Ahşap detaylar, meyve dolu bahçesi dikkat çekti
Ünlü oyuncu Burcu Kara, İznik'teki köyevinin kapılarını Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programına açtı. Evini gezdiren ünlü oyuncu, ahşap ustasından yardım aldıklarını söyledi, köy evinin bahçesinden meyve sebze topladı.
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Birçok başarılı dizi ve film projesinde rol alarak adından söz ettiren Burcu Kara, doğup büyüdüğü Bursa İznik'teki köy evini yenilemişti.
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Ünlü oyuncu İznik'teki köy evinin kapılarını Show TV'de yayınlanan Cumartesi Sürprizi programına açtı. Ömür Sabuncuoğluna evini gezdiren ünlü oyuncu, evin tüm detaylarını paylaştı.
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Burcu Kara izleyicileri oranın meşhur köy
şalvarı ile karşıladı.
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Kara "Evi hep böyle aslına uygun yapmak istedik. O yüzden işte çok uzun, meşakkatli ve maliyetli oldu. Tabii ki bizim vicdanımız rahat. Kimse öyle yapmıyor. Bizim gibi uğraşmıyor hiç kimse. Çok da kızıyoruz, sinirleniyoruz burada ev yapan bazı insanlara. Ama bizim vicdanımız rahat. Aslı neyse ona göre yapmak istedik." dedi.