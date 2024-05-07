Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ayrılık sebebini açıkladı

Oyuncu Burcu Kıratlı (32) ile şarkıcı Sinan Akçıl (39), 2019'da boşanmalarının ardından bir kez daha nikah masasına oturmuş 2022 yılında 2. kez boşanmışlardı.
'Bambaşka Sohbetler' programına konuk olan Kıratlı, evlilik ve boşanma sürecine dair samimi açıklamalarda bulundu.
"BARIŞMAMAYI GEREKTİRECEK BÜYÜK BİR ŞEY YOKTU"
Akçıl'ın "Gittim özür diledim. Romantik bir ortamda hemen ikna ettim ve barıştık" şeklindeki sözleri hatırlatılan Kıratlı, "Dönmek için hemen ikna oluyorsun" yorumunu değerlendirdi.
Ünlü oyuncu, "Kandırmış sizi, öyle olmadı (gülüyor). O kadar çabuk ikna olmadım. Onun öncesi bayağı bir vardı. Sinan'la tekrar başlamamın en büyük sebeplerinden biri birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Yani barışmamamı gerektirecek çok büyük bir şey yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, yalan, aile içi büyük kavga... Bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" ifadelerini kullandı.