Burcu Kıratlı, Sinan Akçıl ile ayrılık sebebini açıkladı

Ünlü oyuncu, "Kandırmış sizi, öyle olmadı (gülüyor). O kadar çabuk ikna olmadım. Onun öncesi bayağı bir vardı. Sinan'la tekrar başlamamın en büyük sebeplerinden biri birbirimizin yüzüne bakamayacağımız bir durum yoktu. Yani barışmamamı gerektirecek çok büyük bir şey yoktu. Dayak, şiddet, aldatma, psikolojik şiddet, yalan, aile içi büyük kavga... Bu kadar büyük şeyler olmadığı için barışabildik" ifadelerini kullandı.