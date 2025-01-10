Burcu Özberk, Dubai pozlarını paylaştı! Fit fiziği ile dikkat çekti
Ünlü oyuncu Burcu Özberk, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor. Özberk son olarak Dubai tatilinde çekilmiş pozlarıyla dikkat çekti.
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Bir süredir herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu Burcu Özberk, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar ile de sık sık gündeme geliyor.
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Instagram'da yaklaşık 11 milyona yakın takipçisi bulunan Burcu Özberk son paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti.
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Sık sık tatile çıkan Özberk'in son durağı Dubai oldu. Takipçileriyle tatil pozlarını paylaşan ünlü oyuncu, tarzıyla ve fit vücudu ile dikkat çekti.
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Ünlü isme takipçileri tarafından yorum yağdı.