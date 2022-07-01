Burcu Özberk, üniversiteden mezun oldu! "Zamanında yolumuza taş koydular!"

Son olarak 'Aşk Mantık İntikam' adlı dizide İlhan Şen ile başrol oynayan ve dizisi geçtiğimiz aylarda final yapan Burcu Özberk, soluğu tatilde almıştı. Güzel oyuncu tatilin ardından Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu ve kep attı.

"ZAMANINDA YOLUMUZA TAŞ KOYDULAR"

Özberk, üniversiteyi bitirdi. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun olan 32 yaşındaki oyuncu, sevincini takipçileriyle paylaştı.

Kep atan Özberk, duygularını şu sözlerle dile getirdi:

"Geç gelen mezuniyet... Zamanında yolumuza taş koydular ama bugün çiçeklerle, alkışlanarak mezun oldum. Bu süreçte yanımda olan rektörümüze, müdürlüğümüze, hep yanımda olan canım hocalarıma ve bölüm başkanımıza bir kez daha teşekkür ederim. Üniversite okurken çalışmaya başladım ve diplomamı alabilmek hep hayalimdi. Bir hayalim daha gerçekleşti. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan mezun olduğum için çok mutluyum."