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Buse Arslan ile Çağrı Şensoy'un bebekleri dünyaya geldi! Çiftten bebekleri Yaz ile ilk paylaşım
Kuruluş Osman dizisinde 'Cerkutay' karakterine hayat veren Çağrı Şensoy ile Aygül Hatun’u oynayan oyuncu Buse Arslan, kızını kucaklarına alarak büyük bir mutluluk yaşadı. Çiftten "Yaz" adını verdikleri bebekleri ile ilk paylaşım da geldi.
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Kuruluş Osman dizisinde canlandırdığı Cerkutay karakteriyle tanınan oyuncu Çağrı Şensoy, Buse Arslan ile 2023 yılında dünyaevine girmişti.
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Geçtiğimiz aylarda ilk kez anne baba olacaklarını duyuran ünlü çiftten müjdeli haber geldi.
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Çağrı Şensoy ile Buse Arslan'ın kızları dünyaya geldi. Ünlü çift, bebeklerine Yaz adını verdi.
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Ünlü oyuncular o anları ölümsüzleştirerek, kızlarıyla ilk fotoğraflarını çektiler. Çiftin paylaştığı fotoğraflara binlerce yorum ve beğeni geldi.