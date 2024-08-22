Buse Meral'den eski sevgilisi Aras Bulut İynemli'ye 'geçmiş olsun' telefonu
Oyuncu Buse Meral, yakın zamanda ayrıldığı sevgilisi Aras Bulut İynemli'yi Sarıyer'deki villasının yanması nedeniyle aradığını söyledi.
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Elimi Bırakma, Destan, Baba gibi projelerde rol alan Buse Meral, yakın zamanda Aras Bulut İynemli ile sevgili olduklarını açıklamıştı.
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Ancak kısa bir süre önce ikili yollarını ayırmıştı. Güzel oyuncu Buse Meral, geçtiğimiz akşam arkadaşlarıyla birlikte Nişantaşı'ndaki bir mekânda objektiflere yansıdı.
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ESKİ SEVGİLİYE 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU
Meral, kısa süreli aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki villasında çıkan yangın hakkında da açıklamalarda bulundu.
Buse Meral, gazetecilerin kendisine "Geçmiş olsun dediniz mi?" diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi. Meral, sonrasında mekana girerek arkadaşlarının yanına gitti.