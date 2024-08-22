Buse Meral'den eski sevgilisi Aras Bulut İynemli'ye 'geçmiş olsun' telefonu

ESKİ SEVGİLİYE 'GEÇMİŞ OLSUN' TELEFONU

Meral, kısa süreli aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu olan Aras Bulut İynemli'nin Sarıyer'deki villasında çıkan yangın hakkında da açıklamalarda bulundu.

Buse Meral, gazetecilerin kendisine "Geçmiş olsun dediniz mi?" diye sorması üzerine "Evet" yanıtını verdi. Meral, sonrasında mekana girerek arkadaşlarının yanına gitti.