Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu!
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bugün 7 yaşına giren kızı Naz'ın doğum gününü kutladı. Buse Terim, kendisinden doğum günü hediyesi olarak özel bir istekte bulunan minik Naz’ı kırmadı.
1 / 7
Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kızı Naz’ın 7’nci yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.
2 / 7
Sabahın erken saatlerinde minik Naz’ı pembe balonlarla uyandıran Buse Terim, ardından kızına bir dilek tutturdu ve ne dilediğini merakla sordu.
3 / 7
Naz, annesi Buse Terim’e, 'saçlarımı senin gibi kısa kestirmek istiyorum' dedi.
4 / 7
Buse Terim, kızının isteğini geri çevirmedi ve onu hemen kuaföre götürdü.