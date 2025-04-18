Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu!

Fatih Terim'in kızı Buse Terim, bugün 7 yaşına giren kızı Naz'ın doğum gününü kutladı. Buse Terim, kendisinden doğum günü hediyesi olarak özel bir istekte bulunan minik Naz’ı kırmadı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
1 / 7
Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu! - Resim : 1

Ünlü teknik direktör Fatih Terim'in kızı Buse Terim, kızı Naz’ın 7’nci yaş gününü duygusal bir paylaşımla kutladı.

2 / 7
Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu! - Resim : 2

Sabahın erken saatlerinde minik Naz’ı pembe balonlarla uyandıran Buse Terim, ardından kızına bir dilek tutturdu ve ne dilediğini merakla sordu.

3 / 7
Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu! - Resim : 3

Naz, annesi Buse Terim’e, 'saçlarımı senin gibi kısa kestirmek istiyorum' dedi.

4 / 7
Buse Terim kızı saçını kestirdi: Annesinin ikizi gibi oldu! - Resim : 4

Buse Terim, kızının isteğini geri çevirmedi ve onu hemen kuaföre götürdü.