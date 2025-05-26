Büşra Develi'nin yeni sevgilisi şef çıktı! İşte aşıklardan yeni kare
Eşref Rüya dizisinde Çiğdem komiser karakterine hayat veren Büşra Develi, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile pozunu paylaşmıştı. Develi, sosyal medya hesabından yeni bir fotoğraf paylaşıp sevgilisini etiketledi. Develi'nin yeni sevgilisinin şef olduğu ortaya çıktı.
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Daha önce Tatlı Küçük Yalancılar, Tatlı İntikam, Erkek Severse, Fi, Akıncı gibi birçok projede yer alan Büşra Develi şimdilerde Kanal D’nin 'Eşref Rüya' dizisinde 'Komiser Çiğdem' karakterine hayat veriyor.
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Önceki yıllarda Burak Deniz ile uzun soluklu bir aşk yaşayan Develi, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından sevgilisiyle bir fotoğrafını paylaşarak yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
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Birçok kişi başarılı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu araştırmaya başladı.
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31 yaşındaki güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda daha bulundu. Kalp emojisiyle paylaşım yapan Develi, etiket yapmayı da ihmal etmedi. Develi'nin sevgilisinin Ralph Sason olduğu öğrenildi.