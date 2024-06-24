Buz dolu suya girme trendine Mustafa Sandal ve Engin Altan Düzyatan da katıldı
Çağla Şıkel'in ile popüler hale gelen buz dolu fıçıya girme deneyimini birçok ünlü isim de paylaştı. Trende bu sene Mustafa Sandal ve Engin Altan Düzyatan da katıldı.
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Çağla Şıkel, "Zihnimdeki kalıpları yıkmak istedim" diyerek büyük oğlu Kuzey ile buz dolu bir fıçıya girmiş ve soğuk korkusunu yenmeye çalışmıştı.
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Şıkel'in ile popüler hale gelen buz dolu fıçıya girme deneyimini birçok ünlü isim de paylaştı. Trende bu sene Mustafa Sandal ve Engin Altan Düzyatan da katıldı.
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Mustafa Sandal ve eşi Melis Sandal içine buz atılmış suyla dolu bir küvete beraber girdi.
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Aynı deneyimi Engin Altan Düzyatan da eşi Neslişah Alkoçlar ile yaşadı.