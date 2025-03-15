Çağatay Ulusoy kardeşinin doğum gününü kutladı! Yıllar sonra aynı pozu verdiler
'Eşref Rüya' dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan oyuncu Çağatay Ulusoy, sosyal medya hesabından kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü kutladı. İki kardeş yıllar sonra aynı pozu verdiler.
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Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde Eşref Rüya dizisi ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Genç oyuncuya, Demet Özdemir başrolde eşlik edecek.
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'Kübra' dizisinde birlikte rol aldığı Aslıhan Malbora ile aşk yaşayan Çağatay Ulusoy, son olarak sosyal medya hesabından kardeşinin doğum gününü kutlayan bir paylaşımda bulundu.
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Ulusoy, kardeşi Atalay Ulusoy'un doğum gününü nostaljik bir paylaşımla kutladı. Ünlü isim paylaşıma, 'Doğum günün kutlu olsun, kardeşim' notunu düştü. Ağabey kardeşin arasında 7 yaş fark var.
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Ünlü oyuncunun gözlerden uzak yaşayan kardeşi Atalay Ulusoy ile paylaşımı sosyal medyada gündem oldu.