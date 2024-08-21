Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı

Netflix, Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolünde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı.

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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı - Resim : 1

Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi Netflix'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. 

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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı - Resim : 2

Senaryosunu Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın oturduğu film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak. 

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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı - Resim : 3

Netflix Türkiye bugün 'Tam Bir Centilmen' filminin 26 Eylül'de ekranlara geleceğini bir klip paylaşarak duyurdu. 

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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı - Resim : 4

Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’a, Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı isimler eşlik ediyor.