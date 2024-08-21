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Çağatay Ulusoy ve Ebru Şahin'li 'Tam Bir Centilmen' filminden ilk fragman ve görseller paylaşıldı
Netflix, Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolünde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filminden bir video yayınladı.
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Çağatay Ulusoy, Ebru Şahin ve Şenay Gürler'in başrolde oynadığı 'Tam Bir Centilmen' filmi Netflix'te izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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Senaryosunu Deniz Madanoğlu'nun kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Onur Bilgetay’ın oturduğu film, aşık olduğu için hayatı değişen bir jigolonun hikayesini konu alacak.
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Netflix Türkiye bugün 'Tam Bir Centilmen' filminin 26 Eylül'de ekranlara geleceğini bir klip paylaşarak duyurdu.
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Oyuncu kadrosunda Çağatay Ulusoy’a, Ebru Şahin, Haki Biçici, Nazlı Bulum ve Şenay Gürler gibi başarılı isimler eşlik ediyor.