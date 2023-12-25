Çağatay Ulusoy’dan şaşırtan hamle! Eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı tekrar takip etmeye başladı

Oyuncu Çağatay Ulusoy, şimdilerde yeni dizisi Kübra ile seyirci karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Çağatay Ulusoy ve ünlü oyuncu Duygu Sarışın, 7 yıl boyunca dillere destan bir ilişki yaşamışlardı. Yakında evlenecekleri konuşulan çift, herkesi şaşırtarak ayrılık kararı almıştı.

Şaşırtan hamle

Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy, 7 yıllık eski sevgilisi Duygu Sarışın’ı sosyal medyadan geri takip etmeye başladı.

Duygu Sarışın ise, kendisini yeniden takibe alan Çağatay Ulusoy'u henüz takip etmiyor.