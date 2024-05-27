Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor! Fragman ve görseller yayınlandı

Netflix dizisi "Kübra" 2. sezonuyla 6 Haziran'da geri dönüyor. Çağatay Ulusoy’un yer aldığı "Kübra"nın yeni sezon tanıtım fragmanı ve görseller paylaşıldı.

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Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor! Fragman ve görseller yayınlandı - Resim : 1

Netflix, Taylan Biraderlerin, Afşin Kum’un aynı adlı romanından uyarladıkları, başrolünde Çağatay Ulusoy’un yer aldığı "Kübra"nın yeni sezon tanıtım fragmanını paylaştı. 

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Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor! Fragman ve görseller yayınlandı - Resim : 2

"Kübra"nın 2. sezonu, 6 Haziran'da tüm dünya ile aynı anda sadece Netflix'te yayınlanacak.

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Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor! Fragman ve görseller yayınlandı - Resim : 3

Kübra 2. Sezon konusu

Netflix, dizinin yeni sezonuyla ilgili şu ifadeleri kullanıyor:

Kübra hakkındaki gerçeğin ortaya çıkmasını inancı adına başka bir sınav olarak gören Gökhan’ın asıl mücadelesi şimdi başlamaktadır. Kendisini ‘Semavi’ yapan sarsılmaz inancının ona verdiği güçle aldığı her kararın artık bir bedeli vardır; yeni çıkmazların içinde, sadece düşman bildikleriyle değil, sevdikleriyle hatta kendisiyle de savaşması gerekecektir. Peki Gökhan, Semavi olarak yürümeyi seçtiği yolda, inancının gücüne sahip çıkıp doğru yolu bulmayı amaçlarken, Kübra ona karanlığı aydınlatmasında yardımcı olacak mıdır?

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Çağatay Ulusoy'un başrolde yer aldığı Netflix dizisi Kübra'nın 2. sezonu geliyor! Fragman ve görseller yayınlandı - Resim : 4