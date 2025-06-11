Çağatay Ulusoy'un dizide zeybek oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu
Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya dizisinde Eşref karakterine Çağatay Ulusoy hayat veriyor. Dizide, Eşref'in Nisan'ın gözlerinin içine bakarak zeybek oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu. Çiftin uyumu beğeni topladı.
Çağatay Ulusoy ve Demet Özdemir'in başrolünde yer aldığı Eşref Rüya dizisi Çarşamba akşamları izleyiciyle buluşmaya drvam ediyor.
Yönetmen koltuğunda Uluç Bayraktar’ın oturduğu ve senaryosu Ethem Özışık ve Lokman Maral'ın kaleme aldığı dizide bu akşam Eşref, Nisan'ın gözlerinin içine bakarak zeybek oynuyor.
Fragman sosyal medyada hızlı yayıldı ve ilgi gördü. Dizinin hayranları Ulusoy'un zeybek oynamasını beğendiklerini dile getiren yorumlarda bulundular.
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Eşref Rüya 12. Bölüm Özeti
Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de Eşref’le bir gelecek hayali kurmaktan kendini alamaz. Eşref ise, Rüya’dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir.