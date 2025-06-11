Çağatay Ulusoy'un dizide zeybek oynadığı anlar sosyal medyada viral oldu

Eşref Rüya 12. Bölüm Özeti

Eşref ve Nisan, duygularını itiraf edince dönüşü olmayan bir yola girerler. Nisan, Eşref’in tehlikeli dünyasında aşka yer olamayacağını bilse de Eşref’le bir gelecek hayali kurmaktan kendini alamaz. Eşref ise, Rüya’dan sonra ilk kez birisine karşı bu denli yoğun duygular hissetmenin şaşkınlığı içindedir.