Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor
Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi olduğu ileri sürülen Çağla Şıkel iddialara tepki gösterdi.
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Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.
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Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yaptı.
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Ünlü isim "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse ve benim 60 yaşında olmam gerekiyor teşekkürler" açıklamasında bulundu.
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