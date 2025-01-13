Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor

Kendisinden 15 yaş küçük sevgilisi olduğu ileri sürülen Çağla Şıkel iddialara tepki gösterdi.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor - Resim : 1

Çağla Şıkel, geçtiğimiz günlerde bir mekân çıkışında yeni sevgisiyle görüntülenmişti. Şıkel'in sevgilisinin kendisinden 15 yaş küçük olduğu iddia edilmişti.

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Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor - Resim : 2

Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından sitem dolu bir açıklama yaptı.

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Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor - Resim : 3

Ünlü isim "Hiçbir şekilde araştırmadan sormadan 15 yaş küçük sevgilisi yazmak ne kadar kolay değil mi? Eğer 15 yaş küçükse ve benim 60 yaşında olmam gerekiyor teşekkürler" açıklamasında bulundu.

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Çağla Şıkel: 15 yaş küçükse 60 olmam gerekiyor - Resim : 4