Çağla Şıkel 46. yaş gününü kutladı: Bana yaşattığınız tarifi olmayan güzel duygular için teşekkürler

Çiçekleri ve pastası ile poz veren ünlü isim gönderisine, şu notu düştü:

"İçimde dolup dolup taşan sevginiz ve o güzel mesajlarınızla ağzım kulaklarımda yüreğim pır pır.

Bana yaşattığınız tarifi olmayan güzel duygular için teşekkür ederim iyi ki varsınız"