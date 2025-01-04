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Çağla Şıkel 46. yaş gününü kutladı: Bana yaşattığınız tarifi olmayan güzel duygular için teşekkürler
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, 46 yaşına girdi. Her zaman tarzıyla dikkatleri üzerine toplayan Çağla Şıkel'in arkadaşları peş peşe doğum gününü kutladı. Şıkel de sosyal medya hesabından bir teşekkür yazısı yazdı.
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1997 Türkiye güzeli Çağla Şıkel, 46 yaşına bastı. Şıkel, yeni yaşını Instagram hesabından paylaştığı pozla kutladı.
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Çiçekleri ve pastası ile poz veren ünlü isim gönderisine, şu notu düştü:
"İçimde dolup dolup taşan sevginiz ve o güzel mesajlarınızla ağzım kulaklarımda yüreğim pır pır.
Bana yaşattığınız tarifi olmayan güzel duygular için teşekkür ederim iyi ki varsınız"
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Mesleğinde 28 yılı geride bırakan Şıkel, daha sonra arkadaşları ve ailesiyle doğum gününü bir mekanda kutladı.
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Dans eden ve pasta üfleyen Şıkel o anları sosyal medya hesabından paylaştı.