Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş
Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlülerden biri olan Çağla Şıkel, günlük yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.
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Fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen 46 yaşındaki eski model Çağla Şıkel son olarak, günlük kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.
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Kahvaltıda 5 hap ve 30 kuruyemişi gören takipçileri gözlerine inanamadı.
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