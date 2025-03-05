Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş

Ünlü model ve sunucu Çağla Şıkel, 5 hap ve 30 kuruyemişten oluşan kahvaltısını sosyal medya hesabından paylaştı.

Yağmur Topçu

Yağmur Topçu
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Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş - Resim : 1

Sosyal medyayı aktif şekilde kullanan ünlülerden biri olan Çağla Şıkel, günlük yaşantısını sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

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Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş - Resim : 2

Fit vücudu ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen 46 yaşındaki eski model Çağla Şıkel son olarak, günlük kahvaltısını takipçileriyle paylaştı.

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Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş - Resim : 3

Kahvaltıda 5 hap ve 30 kuruyemişi gören takipçileri gözlerine inanamadı. 

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Çağla Şıkel kahvaltısını paylaştı: 5 hap ve 30 kuruyemiş - Resim : 4