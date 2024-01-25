Çağla Şıkel negatif enerjilerden nasıl korunduğunu anlattı
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. Şıkel, takipçisinin "Dengede kalmayı ve negatif enerjilerden nasıl korunuyorsunuz?" sorusuna şaşırtan bir cevap verdi.
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medya hesabını aktif kullanan isimler arasında yer alıyor. Şıkel yine sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Şıkel negatif enerjilerden nasıl korunduğunu sorusuna "Dengede kalmak için her sabah 1 saat meditasyon, Strese karşı hafta sonları buz banyosu ve her sabah soğuk duş, strese karşı hafta sonları buz banyosu ve her sabah soğuk duş" cevabını verdi.
Ünlü manken daha önce de oğlu Kuzey ile boz dolu fıçıya girdiği anları yayınlamıştı.
O benden cesaret aldı ,ben de ondan…
Şıkel paylaşımına "Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyiki benimleydin Oğlum teşekkür ederim. İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. İkimizdeüşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi ,soğuk duş almayı da öyle.. (öyleydi) Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…" notunu düşmüştü.