Çağla Şıkel negatif enerjilerden nasıl korunduğunu anlattı

O benden cesaret aldı ,ben de ondan…

Şıkel paylaşımına "Seninle böyle bir deneyimi yaşamak inanılmazdı iyiki benimleydin Oğlum teşekkür ederim. İkimizde soğuktan nefret ediyoruz. İkimizdeüşümeyi hiç sevmiyoruz, soğuk suda yüzmeyi ,soğuk duş almayı da öyle.. (öyleydi) Ama zihnimdeki bu kalıpları yıkmak isterken bir de sağlığa olan faydalarını okudukça denemek için sabırsızlanıyordum…" notunu düşmüştü.

