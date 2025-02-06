Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm

Ünlü isim, "Oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık. İlk başlarda bir anne olarak ‘Ben doğurdum, ben büyüttüm, en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek’ diye düşündüm. Ancak bunun böyle olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.