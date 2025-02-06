Anasayfa Magazin Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm
Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm
Ünlü manken ve sucu Çağla Şıkel, oğlunun aşık olmasıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Şıkel'in "İlginin benden kaymasıyla bir dönem köşeme çekildim" sözleri gündem oldu.
1 / 7
Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen ve 2015’te boşanan Çağla Şıkel’in, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor.
2 / 7
Son dönemde büyük oğlu Kuzey’in aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şıkel, katıldığı bir programda duygularını paylaştı.
3 / 7
Alara X ile 10 dakika programına konuk olan Şıkel, "Oğlun bir kıza körkütük aşık olsa, kıskanır mısın?" sorusuna yanıt verdi.
4 / 7
Ünlü isim, "Oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık. İlk başlarda bir anne olarak ‘Ben doğurdum, ben büyüttüm, en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek’ diye düşündüm. Ancak bunun böyle olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.