Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm

Ünlü manken ve sucu Çağla Şıkel, oğlunun aşık olmasıyla ilgili samimi bir itirafta bulundu. Şıkel'in "İlginin benden kaymasıyla bir dönem köşeme çekildim" sözleri gündem oldu.

Elele Online

Elele Online
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Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm - Resim : 1

Şarkıcı ve oyuncu Emre Altuğ ile 2008 yılında evlenen ve 2015’te boşanan Çağla Şıkel’in, Kuzey ve Uzay adında iki oğlu bulunuyor. 

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Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm - Resim : 2

Son dönemde büyük oğlu Kuzey’in aşk hayatıyla ilgili yaptığı açıklamalarla gündeme gelen Şıkel, katıldığı bir programda duygularını paylaştı.  

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Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm - Resim : 3

Alara X ile 10 dakika programına konuk olan Şıkel, "Oğlun bir kıza körkütük aşık olsa, kıskanır mısın?" sorusuna yanıt verdi. 

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Çağla Şıkel, oğlu Kuzey'in aşk hayatıyla ilgili konuştu: O da en çok beni sevecek diye düşünmüştüm - Resim : 4

Ünlü isim, "Oğlum şu anda çok nazik, güzel bir kıza aşık. İlk başlarda bir anne olarak ‘Ben doğurdum, ben büyüttüm, en çok ben sevdim... O da en çok beni sevecek’ diye düşündüm. Ancak bunun böyle olmadığını anladım" ifadelerini kullandı.