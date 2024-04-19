Çağla Şıkel oğulları Kuzey ve Uzay ile spor yaptığı anları paylaştı

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45 yaşındaki manken ve sunucu Çağla Şıkel sosyal medyayı aktif olarak kullanan isimler arasında yer alıyor. Eski eşi Emre Altuğ ile evliliğinden iki oğlu bulunan Şıkel, oğulları ile sık sık zaman geçiriyor.
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Çağla Şıkel, 4.5 milyon takipçili hesabından son olarak sapor salonunda Kuzey ve Uzay ile birlikte spor yaptığı anları paylaştı.
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Fit hali ile yıllara meydan okuyan Şıkel'in oğulları Kuzey ve Uzay ile paylaşımları büyük ilgi gördü. Şıkel'in paylaşımına "Ayakta alkışlıyorum", "Spor ailede başlar", "Ma aile spor", "Gurur verici" gibi yorumlar yapıldı.
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Çağla Şıkel geçtiğmiz aylarda da oğulları Kuzey ve Uzay ile karın keyfini çıkarırken eğlendikleri anlardan paylaşımlarda bulunmayı ihmal etmemişti.