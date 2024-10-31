Çağla Şıkel'den duygulandıran paylaşım: Doğduğun gün kutlu olsun oğlum, elini uzattığın her yerdeyim

Ünlü manken, sözlerine "15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi. Ah Kuzey seni izlemek o kadar güzel ki oğlum… O kadar gururlu ve mutluyum ki yazacak kelime bulamıyorum" diye devam etti.