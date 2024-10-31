Çağla Şıkel'den duygulandıran paylaşım: Doğduğun gün kutlu olsun oğlum, elini uzattığın her yerdeyim
Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel'in Emre Altuğ ile evliliğinden dünyaya gelen büyük oğlu Kuzey, 15 yaşına girdi. Şıkel, oğlunun yeni yaşı sosyal medya hesabından duygusal bir mesajla kutladı.
Ünlü manken Çağla Şıkel ile oyuncu ve şarkıcı Emre Altuğ, 2008 yılında evlenmişti. Ünlü çiftin bu evliliğinden 2009 yılında ilk oğulları Hüseyin Kuzey Altuğ, 2 Mart 2012'de ise ikinci oğulları Uzay Tuncer Altuğ dünyaya gelmişti. 2015 yılında anlaşmalı olarak boşanan çiftin dostlukları devam etti.
Çocuklarıyla mutlu bir hayat süren Çağla Şıkel, sosyal medya hesabından oğlunun yeni yaşını kutladı.
Geçmişten günümüze birçok kare yayınlayan Şıkel, paylaşımında "Doğduğun gün kutlu olsun oğlum. Hayat sana hep hayal ettiğin gibi mucizeleriyle gelsin. Ve sana teşekkür ederim bana anneliğimi böylesine, iliklerime kadar tutkulu ve unutulmaz yaşattığın için" dedi.
Ünlü manken, sözlerine "15 sanki yeni 18 gibi... Benimlesin aynı çatı altındayız ama biliyorum hissediyorum dokunsam uyanacağım rüyadan gibi. Ah Kuzey seni izlemek o kadar güzel ki oğlum… O kadar gururlu ve mutluyum ki yazacak kelime bulamıyorum" diye devam etti.